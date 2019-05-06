\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, geli\u015fmeleri de\u011ferlendirmek \u00fczere Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131'n\u0131 toplad\u0131.PARTNER 9 y\u0131ll\u0131k \u00fcvey baba tecav\u00fcz\u00fc onu yeme ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 yapt\u0131 \u015fimdi ise...Ramazan\u2019\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc uzun pide kuyruklar\u0131 olu\u015ftuBakan Turhan, Bak\u00fc-Tiflis-Kars Demiryolu Mutabakat Zapt\u0131 \u0130mza T\u00f6reni\u2019ne kat\u0131ld\u0131
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