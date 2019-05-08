CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muharrem Erkek, \u201cYSK\u2019ya hem 24 haziran se\u00e7imleriyle ilgili hem de 31 mart se\u00e7imleriyle ilgili ba\u015fvuru yapaca\u011f\u0131z\u201d dedi.PARTNER 9 y\u0131ll\u0131k \u00fcvey baba tecav\u00fcz\u00fc onu yeme ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 yapt\u0131 \u015fimdi ise...Menderes'e kurulmak istenen ta\u015foca\u011f\u0131 i\u00e7in \u00c7ED toplant\u0131s\u0131na izin vermedilerNesli koruma alt\u0131ndaki caretta carettalar\u0131n yuvalama alan\u0131 temizlendi
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