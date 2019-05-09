D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu: S-400 konusunda bizim taraf\u0131m\u0131zdan ertelenece\u011fi ya da iptal edilece\u011fi a\u00e7\u0131klamas\u0131 yap\u0131lmad\u0131. \u00c7al\u0131\u015fma grubu konusunda ABD ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz oldu. D\u00fcnyalar\u0131 tamamen dijital olan bir nesli nas\u0131l koruyabiliriz?Beyo\u011flu'nda 2 katl\u0131 bina alev alev yan\u0131yor (1)Ala\u015fehir'de, \u00f6\u011frencilere jandarmadan trafik e\u011fitimi
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