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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400 konusunda bizim tarafımızdan erteleneceği ya da iptal edileceği açıklaması yapılmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400 konusunda bizim tarafımızdan erteleneceği ya da iptal edileceği açıklaması yapılmadı. Çalışma grubu konusunda ABD ile görüşmelerimiz oldu.

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