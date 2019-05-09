Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400 konusunda bizim tarafımızdan erteleneceği ya da iptal edileceği açıklaması yapılmadı. Çalışma grubu konusunda ABD ile görüşmelerimiz oldu.



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