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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın: "Adaylıktan istifa ettim.

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın: "Adaylıktan istifa ettim. Partimiz başka aday göstermiyor. Ekrem İmamoğlu bizim için İstanbul Belediye Başkanıdır."

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