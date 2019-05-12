DSP \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Muammer Ayd\u0131n: "Adayl\u0131ktan istifa ettim. Partimiz ba\u015fka aday g\u00f6stermiyor. Ekrem \u0130mamo\u011flu bizim i\u00e7in \u0130stanbul Belediye Ba\u015fkan\u0131d\u0131r."PARTNER"Babam\u0131n k\u0131z arkada\u015flar\u0131 beni g\u00f6r\u00fcnce titremeye ba\u015flar"Kazada \u00f6len 2 polis, t\u00f6renle memleketine u\u011furland\u0131 (2)Z\u00fcbeyde Han\u0131m Gemisi Anneler G\u00fcn\u00fc\u2019nde hizmete a\u00e7\u0131ld\u0131
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