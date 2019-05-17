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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Millî Savunma Bakanlığı‏: "Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 

Millî Savunma Bakanlığı‏: "Irak'ın kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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