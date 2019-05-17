fla\u015f\nDHA: Be\u015fikta\u015f'taki ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131 davas\u0131nda karar a\u00e7\u0131kland\u0131. Mahkeme, 4 san\u0131\u011f\u0131 47'\u015fer kez a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 ile 4 bin 890 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131rd\u0131.PARTNERA\u011f\u0131r Ya\u015famlar'\u0131n karanl\u0131k y\u00fcz\u00fc 155 kilo vermi\u015fti ama...T\u00fcrk bilim kad\u0131n\u0131n\u0131n, \u0130zmir'den ABD'ye ba\u015far\u0131 yolculu\u011fuKaybolduktan 8 g\u00fcn sonra bulundu
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