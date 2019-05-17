Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u200f: "T\u00fcrkiye ve Rusya aras\u0131nda olu\u015fturulan \u00c7al\u0131\u015fma Grubu ilk toplant\u0131s\u0131n\u0131 16\/17 May\u0131s'ta Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\/Ankara\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirdi."PARTNERA\u011f\u0131r Ya\u015famlar'\u0131n karanl\u0131k y\u00fcz\u00fc 155 kilo vermi\u015fti ama...T\u00fcrkiye\u2019de k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan say\u0131s\u0131 art\u0131yorCumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Yal\u00e7\u0131n Top\u00e7u k\u00fcresel ter\u00f6r kavram\u0131na dikkat \u00e7ekti
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