DHA: Bayburt- Trabzon s\u0131n\u0131r\u0131nda u\u00e7urumdan d\u00fc\u015fen gazeteciyi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda So\u011fanl\u0131 Deresi'nde suya kap\u0131lan askerlerden \u015fehit olan ikincisinin de cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131.PARTNER18 metre uzunlu\u011funda ve... \u0130nan\u0131l\u0131r gibi de\u011fil!Bal\u0131kesir \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00d6ztop, \u0130zmir'e atand\u01319 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirdiler
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