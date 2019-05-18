MSB: "Irak kuzeyi Gara b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 neticesinde, PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan silah mevzii, bar\u0131nak, s\u0131\u011f\u0131nak ve m\u00fchimmat deposu olarak kullan\u0131lan hedefler imha edildi."PARTNERMusti son modaya uyduDat\u00e7a'da s\u00fcr\u00fcklenen bottaki ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menler kurtar\u0131ld\u0131G\u00f6k\u00e7eada'da \u00f6l\u00fc bulunan Rum as\u0131ll\u0131\u00a0Pinari, topra\u011fa verildi
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