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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

  DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 ilde 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildii.

DHA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 ilde 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildii.

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