DHA: \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131\u2019nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda 18 ilde 74 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildii.Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Denizli'den! Bir anda tellere s\u0131k\u0131\u015f\u0131nca...H\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelisi k\u00f6pr\u00fcden atlarken kolundan yakaland\u0131Avukat Boylu\u2019nun e\u015fi taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi protesto edildi
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