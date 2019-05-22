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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken etkisiz hale getirilen ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantıları tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken etkisiz hale getirilen ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantıları tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
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