T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi'nde (TBMM) banko g\u00f6revlisini rehin almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken etkisiz hale getirilen ve ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DHKP-C ile ba\u011flant\u0131lar\u0131 tespit edilen 2 \u015f\u00fcpheli, tutukland\u0131.PARTNERE\u015fi s\u0131rf zay\u0131flamas\u0131n diye zorla cinsel ili\u015fkiye girip..Meclisteki ter\u00f6r eylemi giri\u015fiminin failleri tutukland\u0131Yavru k\u00f6pekle otob\u00fcse bindi, sosyal medyada konu oldu
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