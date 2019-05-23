MSB: "Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 neticesinde, PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan silah mevzii, bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131nak olarak kullan\u0131lan hedefler vuruldu."PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiTa\u015f de\u011firmende tahin \u00fcretiyorlar\u00d6len e\u015finin hayalini ger\u00e7ekle\u015ftiriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum