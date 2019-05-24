Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl: (\u00d6calan'\u0131n avukatlar\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015fmesi) Avukat\u0131 ile ilgili mahkemece hukuki bir engel vard\u0131, bu karar kald\u0131r\u0131ld\u0131. Bu \u00e7er\u00e7evede yap\u0131lan bir g\u00f6r\u00fc\u015fmedir. Ka\u00e7mak i\u00e7in \u00e7ok u\u011fra\u015ft\u0131 ama... Vah\u015fi do\u011fan\u0131n ac\u0131mas\u0131z y\u00fcz\u00fcA\u00e7 kal\u0131nca yakalanan ter\u00f6rist kendini bak\u0131n ne olarak tan\u0131tm\u0131\u015fAdana'n\u0131n turfanda karpuzu, T\u00fcrkiye'ye da\u011f\u0131t\u0131l\u0131yor