Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl: (\u00d6calan'\u0131n avukatlar\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015fmesi) Avukat\u0131 ile ilgili mahkemece hukuki bir engel vard\u0131, bu karar kald\u0131r\u0131ld\u0131. Bu \u00e7er\u00e7evede yap\u0131lan bir g\u00f6r\u00fc\u015fmedir. Ba\u015ftan sona yenilendi! T\u00fcrkiye'nin '\u00f6zg\u00fcrl\u00fck adas\u0131'nda sona yakla\u015f\u0131ld\u0131(\u00d6zel) Sultangazi\u2019de evin \u00e7at\u0131 bo\u015flu\u011funa giren y\u0131lan do\u011faya sal\u0131nd\u0131A\u00e7 kal\u0131nca yakalanan ter\u00f6rist kendini bak\u0131n ne olarak tan\u0131tm\u0131\u015f
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