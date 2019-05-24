Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl: (\u00d6calan'\u0131n avukatlar\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015fmesi) Avukat\u0131 ile ilgili mahkemece hukuki bir engel vard\u0131, bu karar kald\u0131r\u0131ld\u0131. Bu \u00e7er\u00e7evede yap\u0131lan bir g\u00f6r\u00fc\u015fmedir. Ka\u00e7mak i\u00e7in \u00e7ok u\u011fra\u015ft\u0131 ama... Vah\u015fi do\u011fan\u0131n ac\u0131mas\u0131z y\u00fcz\u00fcNarman Peribacalar\u0131 turizme kazand\u0131r\u0131lacak(\u00d6zel) Sultangazi\u2019de evin \u00e7at\u0131 bo\u015flu\u011funa giren y\u0131lan do\u011faya sal\u0131nd\u0131
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