\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Ter\u00f6rden Arananlar Listesi\u2019nde 1 milyon 500 bin TL \u00f6d\u00fclle mavi kategoride yer alan MLKP ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyesi Deniz kod adl\u0131 \u00dcmit Emrah K\u00f6se yakaland\u0131. K\u0131z\u0131n\u0131n do\u011fumg\u00fcn\u00fc i\u00e7in hurda vosvosu ba\u015ftan yaratt\u0131! \u0130\u015fte son haliTeknosa\u2019dan bayrama \u00f6zel kampanyaNarman Peribacalar\u0131 turizme kazand\u0131r\u0131lacak
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