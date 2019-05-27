Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131: Uluslararas\u0131 i\u015fbirli\u011fimizi art\u0131r\u0131yoruz. K\u00fcba ile a\u015f\u0131, kanser a\u015f\u0131s\u0131 ve ila\u00e7lar\u0131 konusunda \u00e7al\u0131\u015fma grubu kurma karar\u0131 al\u0131nd\u0131. K\u00fcba\u2019dan bir heyet bu hafta \u00fclkemize geliyor.\u0130ki \u00e7ocuk babas\u0131ndan \u015fok s\u00f6zler: 160 TL'lik bor\u00e7 i\u00e7in bana tecav\u00fcz ettilerOyuncu ve yazar Sinan Tuzcu okurlar\u0131yla bulu\u015ftu6 ilde 23 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131
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