İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını, bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli olacağını açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını, bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli olacağını açıkladı.
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