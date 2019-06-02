DHA: Artvin'in Yusufeli il\u00e7esinde yenilenen mahali idareler se\u00e7imlerinde resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re AK Parti aday\u0131 Ey\u00fcp Aytekin 2 bin 428 oyla se\u00e7imi kazand\u0131. Annesine s\u00f6ylediklerine dayanamam\u0131\u015ft\u0131! Ac\u0131 haber geldiG\u00dcNCELLEME - Kastamonu'da hafif ticari ara\u00e7la otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 7 yaral\u0131Ortal\u0131k bir anda kar\u0131\u015ft\u0131! Ta\u015flar sopalar havada u\u00e7u\u015ftu
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