Kocaeli\u2019nin \u00c7ay\u0131rova il\u00e7esinde fabrikada \u00e7\u0131kan yang\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Yang\u0131nda dumandan etkilenen 5 ki\u015fi hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. Fabrikada bulunan 4 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi belirlendi.\u0130\u015fyerinde topuklu ayakkab\u0131 zorunlulu\u011funa b\u00fcy\u00fck tepki\u015eanl\u0131urfa, bayramda ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131Pamukkale'ye ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131
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