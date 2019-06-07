MSB: Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

