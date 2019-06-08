\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Tunceli Kutu Deresi\u2019nde Jandarma \u00d6zel Harekat birliklerinin bir ma\u011faraya yapm\u0131\u015f oldu\u011fu operasyonda 5 kad\u0131n ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirildi.Herkes grip san\u0131yordu ama akci\u011ferinden \u00e7\u0131kan \u015foke etti!Batman \u00c7ay\u0131'nda ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131larak kaybolan gencin cesedi bulunduTBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop: \u201cArslan, mecliste sayg\u0131 g\u00f6ren bir milletvekiliydi\u201d
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