\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Tunceli Kutu Deresi\u2019nde Jandarma \u00d6zel Harekat birliklerinin bir ma\u011faraya yapm\u0131\u015f oldu\u011fu operasyonda 5 kad\u0131n ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirildi.Atat\u00fcrk b\u00fcst\u00fcn\u00fcn hali tepki \u00e7ekti!\u015eanl\u0131urfa\u2019da s\u0131cak hava \u00e7ocuklar\u0131 bunalt\u0131Batman \u00c7ay\u0131'nda ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131larak kaybolan gencin cesedi bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum