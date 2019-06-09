Suriye'nin Azez kentinde bulunan T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri \u00fcss\u00fcne, PKK ve PYD'li ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da bir asker \u015fehit 4 asker yaral\u0131.Atat\u00fcrk b\u00fcst\u00fcn\u00fcn hali tepki \u00e7ekti!T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay\u0131\u2019n\u0131n giydirdi\u011fi bebek hava bombard\u0131man\u0131nda ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdiAntalya\u2019da otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn engelleri a\u015fan hareketi
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