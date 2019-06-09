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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit 4 asker yaralı. 

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit 4 asker yaralı.

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