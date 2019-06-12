Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131\u2019na devam eden Komandolar\u0131m\u0131z, sald\u0131r\u0131 giri\u015fiminde bulunan PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristlere an\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131k vererek 2 ter\u00f6risti etkisiz hale getirdi.PARTNER Utanga\u00e7l\u0131ktan nas\u0131l kurtulunur?Lisenin \u00e7ay fabrikas\u0131nda \u00f6\u011frenciler \u00fcretirken \u00f6\u011freniyorKaz\u0131 yaparken tarihi eser buldu\u011funu zannetti, polisi ve arkeologlar\u0131 harekete ge\u00e7irdi
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