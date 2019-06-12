\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u015e\u0131rnak-Beyt\u00fc\u015f\u015febap k\u0131rsal\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen 'Atmaca 2019-241 S\u0327ehit Jandarma Yzb. Ali Alkan-57 Operasyonu'nunda 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. Sosyal medya i\u00e7in en iyi foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek isteyenler dikkat!F\u0131rt\u0131na Vadisi'nde ka\u00e7ak yap\u0131 y\u0131k\u0131mlar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor (2)\u201c\u00dc\u00e7 Teh\u00e2f\u00fct Bak\u0131m\u0131ndan Felsefe ve Din M\u00fcnasebeti\u201d okuyucusuyla bulu\u015ftu
Okuyucu Yorumları 0 yorum