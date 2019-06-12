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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Şırnak-Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yzb.

İçişleri Bakanlığı: Şırnak-Beytüşşebap kırsalında gerçekleştirilen 'Atmaca 2019-241 Şehit Jandarma Yzb. Ali Alkan-57 Operasyonu'nunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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