MSB: Irak kuzeyi Hakurk\u2019ta ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda, b\u00f6lgede tespit edilen PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristlere ait s\u0131\u011f\u0131nak, bar\u0131nak ve m\u00fchimmat depolar\u0131 hava harek\u00e2t\u0131 ile vuruldu.PARTNERG\u00f6\u011f\u00fcsleriyle Hollywood'a damga vurmu\u015f \u00fcnl\u00fclerKanala kurduklar\u0131 \u00e7ar\u015faftan hamakla serinledilerOtob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc, unutulan \u00e7ocu\u011fu ailesine teslim etti
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