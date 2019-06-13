Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli ile bug\u00fcn 13:30\u2019da Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019nde g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fi belirtildi.PARTNERUyku sorununa kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm! Yak\u0131n zamanda tan\u0131t\u0131lan en garip 5 teknolojik \u00fcr\u00fcnYavru kediyi kurtaran kahraman i\u015f\u00e7i o anlar\u0131 anlatt\u0131\u0130ngilizler pe\u015fine d\u00fc\u015ft\u00fc, paha bi\u00e7ilemiyor
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