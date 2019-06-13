\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 : Van-\u00c7ald\u0131ran il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca yap\u0131lan hava destekli operasyonda 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.PARTNERUyku sorununa kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm! Yak\u0131n zamanda tan\u0131t\u0131lan en garip 5 teknolojik \u00fcr\u00fcnGaziantep g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcs\u00fc ile irkildiB\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi mal ve hizmet al\u0131m ihalelerini canl\u0131 yay\u0131nlamay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor
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