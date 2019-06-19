Ticaret Bakan\u0131 Ruhsar Pekcan: T\u00fcrk Eximbank arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bu y\u0131l y\u00fcksek teknolojili \u00fcr\u00fcn ihracat\u0131na T\u00fcrk Liras\u0131 cinsinden 2 milyar liral\u0131k kredi deste\u011fi sa\u011flayaca\u011f\u0131z. S\u0131rf ona ula\u015fmak i\u00e7in... 2 bin 700 metre rak\u0131mda \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcA\u015fk\u0131n dilini '\u00e7evirici' ile \u00e7\u00f6zd\u00fclerS\u0131cak yaz aylar\u0131n\u0131n sinsi d\u00fc\u015fman\u0131 pet \u015fi\u015fe
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