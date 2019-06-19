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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden  2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacağız.

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