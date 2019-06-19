Ticaret Bakan\u0131 Ruhsar Pekcan: T\u00fcrk Eximbank arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bu y\u0131l y\u00fcksek teknolojili \u00fcr\u00fcn ihracat\u0131na T\u00fcrk Liras\u0131 cinsinden 2 milyar liral\u0131k kredi deste\u011fi sa\u011flayaca\u011f\u0131z.PARTNERG\u00f6ren Bodrum san\u0131yor ama bak\u0131n buras\u0131 neresi!Bakanlar Soylu ve Pakdemirli selin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00c7aml\u0131ktepe\u2019deA\u015fk\u0131n dilini '\u00e7evirici' ile \u00e7\u00f6zd\u00fcler
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