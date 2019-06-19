DHA: Trabzon\u2019un Arakl\u0131 il\u00e7esinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan ki\u015filerden ikisinin daha cesedine ula\u015f\u0131ld\u0131. \u00d6l\u00fc say\u0131s\u0131 7'ye y\u00fckseldi, kay\u0131p 3 ki\u015fi ise aran\u0131yor.PARTNER'Selfie \u00e7ekmeden duramad\u0131m' D\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren tuhaf tuvalet aynalar\u0131Bolu'da sel, D-100'\u00fcn Ankara y\u00f6n\u00fc trafi\u011fe kapand\u0131 (2)Zonguldak\u2019ta dere ta\u015ft\u0131; evlerde mahsur kalanlar kurtar\u0131ld\u0131 (2)
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