DHA: \u0130\u00c7\u0130\u015eLER\u0130 Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u0130\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda; Tunceli-Merkez k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131'nca bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda, 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirilmi\u015ftir.PARTNERSand\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan \u00e7ok daha faydal\u0131ym\u0131\u015f!Terme'de sa\u011fanak sele neden oldu (3)Samsun Valisi Kaymak\u2019tan \u201csel\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131
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