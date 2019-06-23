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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

YSK, AK Parti ve CHP'nin 'milletvekili' mühürlü zarflardaki oyların geçerli sayılması yönündeki itirazlarını kabul etti.

YSK, AK Parti ve CHP'nin 'milletvekili' mühürlü zarflardaki oyların geçerli sayılması yönündeki itirazlarını kabul etti. Oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

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