YSK, AK Parti ve CHP'nin 'milletvekili' m\u00fch\u00fcrl\u00fc zarflardaki oylar\u0131n ge\u00e7erli say\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki itirazlar\u0131n\u0131 kabul etti. Oylar\u0131n ge\u00e7erli say\u0131lmas\u0131na karar verdi.Sar\u0131 alarm verilmi\u015fti! Trabzon'da bu sabahYa\u011fmur ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n sona ermesiyle bu\u011fday hasad\u0131 yeniden ba\u015flad\u0131Kad\u0131k\u00f6y'deki yang\u0131nda \u00f6len 2 ki\u015finin cenazesi Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderildi
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