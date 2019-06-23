DHA: Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m: \u015eu an itibariyle se\u00e7imleri rakibim Ekrem \u0130mamo\u011flu \u00f6nde g\u00f6t\u00fcrmektedir.PARTNERYata\u011f\u0131n\u0131n \u00fczerinde g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte terk edilen canl\u0131n\u0131n son haliSand\u0131\u011fa giderken hayat\u0131n\u0131 kaybettiBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na geldi
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