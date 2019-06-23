CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: Bizler hep birlikte bir demokrasi destan\u0131 yazd\u0131k. Bu \u00fclkenin insan\u0131 tercihini bask\u0131dan yana de\u011fil, demokrasiden yana koydu, demokrasiyi \u015fahland\u0131rd\u0131.PARTNERYata\u011f\u0131n\u0131n \u00fczerinde g\u00f6r\u00fcnce neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! \u0130\u015fte terk edilen canl\u0131n\u0131n son hali15. Bulgaz Da\u011f\u0131 Y\u00f6r\u00fckleri \u015eenli\u011fi co\u015fkuyla kutland\u0131CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yapt\u0131
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