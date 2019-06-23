TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, \u0130BB Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imini kazanan Ekrem \u0130mamo\u011flu\u2019nu telefon ile arayarak yenilenen \u0130BB Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerini kazanmas\u0131 nedeniyle tebrik etti.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 kimseye ald\u0131r\u0131\u015f etmedi! Plajda \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak g\u00fcne\u015flendi! Sonraki belediye se\u00e7imleri ne zaman? Bir daha ne zaman sand\u0131\u011fa gidece\u011fiz?15. Bulgaz Da\u011f\u0131 Y\u00f6r\u00fckleri \u015eenli\u011fi co\u015fkuyla kutland\u0131
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