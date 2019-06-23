TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, \u0130BB Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imini kazanan Ekrem \u0130mamo\u011flu\u2019nu telefon ile arayarak yenilenen \u0130BB Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerini kazanmas\u0131 nedeniyle tebrik etti.Me\u011fer o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden kurtulman\u0131n en etkili yolu...Sonraki belediye se\u00e7imleri ne zaman? Bir daha ne zaman sand\u0131\u011fa gidece\u011fiz?15. Bulgaz Da\u011f\u0131 Y\u00f6r\u00fckleri \u015eenli\u011fi co\u015fkuyla kutland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum