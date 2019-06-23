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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 22:23 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

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