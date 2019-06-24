\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Tunceli'de son 2 g\u00fcnde yap\u0131lan operasyonlarda 1'i turuncu, 3'\u00fc gri kategoride olmak \u00fczere 4 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.2 ayl\u0131k hamileydi! Evden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 anda takip etmeye ba\u015flay\u0131p...Gece 03.00'te korkun\u00e7 olay! Babas\u0131n\u0131 g\u00f6\u011fs\u00fcnden b\u0131\u00e7aklad\u0131Turistlerin yeni trendi: Havuzda buzlu meyve!
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