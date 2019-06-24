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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de son 2 günde yapılan operasyonlarda 1'i turuncu, 3'ü gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de son 2 günde yapılan operasyonlarda 1'i turuncu, 3'ü gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...
Gece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladıGece 03.00'te korkunç olay! Babasını göğsünden bıçakladı
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