DHA: \u0130stanbul Valili\u011fi: \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revi devir teslim t\u00f6reni, \u0130BB Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Sara\u00e7hane binas\u0131nda 27 Haziran 2019 Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc saat 18.30'da ger\u00e7ekle\u015ftirilecektir.PARTNERP\u0131nar Altu\u011f'un aldatt\u0131\u011f\u0131 ilk e\u015fi bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131 olay detaylar!'Sokaktan Okula' kazand\u0131r\u0131lan \u00e7ocuklar ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131Astronomi Modelleriyle \u00d6\u011fretmen E\u011fitimi
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