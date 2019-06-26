Tunceli Merkez k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda, 3 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. Bug\u00fcn toplam 5 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.PARTNERK\u0131rm\u0131z\u0131 ruj en \u00e7ok onlara yak\u0131\u015f\u0131yorK\u0131br\u0131s gazilerine 45 y\u0131l sonra madalya ve beratlar\u0131 tevdi edildi\u015e\u0131rnak\u2019ta 9 K\u0131br\u0131s gazisine milli m\u00fccadele madalyas\u0131 verildi
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