\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Tunceli Merkez k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda, 3 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. Bug\u00fcn toplam 5 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.1 milyon 200 bin liral\u0131k kenevir yeti\u015ftirdi, \u2019i\u00e7iciyim\u2019 dediTunceli'de ter\u00f6r operasyonu! 5 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildiK\u0131br\u0131s gazilerine 45 y\u0131l sonra madalya ve beratlar\u0131 tevdi edildi
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