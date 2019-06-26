Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, S400 hava savunma sistemi al\u0131m\u0131 ile ilgili olarak, ''Trump ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ikili g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde yapt\u0131r\u0131m olaca\u011f\u0131na dair izlenimim hi\u00e7 olmad\u0131'' dedi.Denizdeki k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131\u011f\u0131 fark etti, su \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kar\u0131nca \u015fok ge\u00e7irdiTiyatrocu Mevl\u00fct Demiryay, Ni\u011fde'de topra\u011fa verildiUyu\u015fturucu Kullan\u0131m\u0131 ve Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile M\u00fccadele G\u00fcn\u00fc y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc
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