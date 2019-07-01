Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan Ali Erba\u015f: Yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz hesaplamalar neticesinde kurban vekaletinin yurti\u00e7i fiyat\u0131 890 TL, yurtd\u0131\u015f\u0131 fiyat\u0131n\u0131 725 TL olarak belirledik.Me\u011fer o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcden kurtulman\u0131n en etkili yolu...Bal sat\u0131\u015f\u0131yla tan\u0131nan Ekrem \u0130ncel'in villas\u0131nda soygun: 1.5 milyon dolar\u0131m \u00e7al\u0131nd\u0131Yavru yaban domuzunu d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kuyudan itfaiye kurtard\u0131
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