Libya'da Hafter g\u00fc\u00e7lerinin al\u0131koydu\u011fu 6 T\u00fcrk denizci serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. Libyal\u0131 \u015firket sahibiyle gemiye giden denizciler, kendi istekleriyle \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyor.PARTNER\u00dcnl\u00fc modelin iddial\u0131 k\u0131yafetinin arkas\u0131 g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fratt\u0131Arakl\u0131'daki selde hasar g\u00f6ren okul y\u0131k\u0131ld\u0131, kay\u0131plar aran\u0131yor\u0130neg\u00f6l\u2019de patates hasad\u0131 ba\u015flad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum