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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk denizci serbest bırakıldı.

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk denizci serbest bırakıldı. Libyalı şirket sahibiyle gemiye giden denizciler, kendi istekleriyle çalışmaya devam ediyor.

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