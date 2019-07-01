DHA: Yarg\u0131tay'\u0131n bozma karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6r\u00fclen 235 san\u0131kl\u0131 Ergenekon davas\u0131nda karar: Alparslan Arslan'a a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 verildi.PARTNER\u00dcnl\u00fcleri bir de makyajs\u0131z g\u00f6r\u00fcn! Bu hallerine \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z!AKUT hem hayat kurtar\u0131yor hem e\u011fitimlere devam ediyor10 bine yak\u0131n \u0130stanbullu spor yapt\u0131
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