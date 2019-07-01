flash!\nDHA: \u0130BB: (FSM'deki \u00e7al\u0131\u015fma) Ula\u015ft\u0131rma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan, Yavuz Sultan Selim K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ile Avrasya T\u00fcneli'nin kullan\u0131m \u00fccretlerinin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi talep edilecektir.PARTNERBir hafta boyunca yapt\u0131klar\u0131 payla\u015f\u0131mlarla duygular\u0131m\u0131za terc\u00fcman olan 19 ki\u015fi\u0130stanbul Valili\u011fi'nden Atat\u00fcrk portresi a\u00e7\u0131klamas\u0131Belediye personelinin nezaketi, sokak k\u00f6pe\u011fini yerinde etti
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